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Совпадение этих событий происходит очень редко: лишь один раз в несколько лет.





Эксперты рассказали, в котором часу белорусам нужно будет взглянуть на небо.

Суперлуние

При этом явлении полнолуние полностью совпадает с перигеем - точкой лунной орбиты, которая ближе всего находится к Земле.





Иными словами, суперлуние происходит в тот момент, когда спутник нашей планеты подходит к ней на максимально близкое расстояние - в 362 000 километров. В результате этого Луна начинает казаться больше.





Это событие наступит завтра в 04:52. Увидеть его можно будет не только с территории Беларуси, но и с любой другой точки земного шара, если позволит погода.

Полнолуние

Увидеть Луну при её максимальном приближении к Земле реально при определённой фазе Луны - полнолунии.





Это и случится 26 мая. Данное явление будет заметно лишь в течение чуть более 14 минут.





Багряное затмение

Стоит отметить, что завтра Луна приобретён необычный оттенок. Естественный спутник Земли будет красным или коричневым.





Замена цвета объекта произойдёт не сразу, а перед наступлением максимальной фазы затмения.



