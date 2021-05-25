Из базы российского МВД исчезли данные о розыске Тихановской

Светлана Тихановская (Фото: Leopold Nekula / VIENNAERPORT / www.imago-images.de / ТАСС)





Из базы данных о разыскиваемых лицах российского МВД исчезла информация о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской.





О том, что Тихановская оказалась в базе МВД России, стало известно в начале октября прошлого года, когда соответствующая запись появилась в базе. В качестве основания для розыска была указана статья УК без конкретизации номера.





В полиции тогда объяснили появление имени Тихановской в базе тем, что информация там формируется на основании соглашения о взаимоотношениях МВД двух стран и соглашения об обмене информацией. В российском МВД отметили, что уголовных дел в отношении Тихановской в России возбуждено не было.



