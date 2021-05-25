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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Из базы российского МВД исчезли данные о розыске Тихановской

Лидер белорусской оппозиции попала в базу МВД России осенью прошлого года. В полиции сообщили, что Тихановскую объявили в межгосударственный розыск по статье о призывах к насильственному свержению конституционного строя

Светлана Тихановская (Фото: Leopold Nekula / VIENNAERPORT / www.imago-images.de / ТАСС)

Из базы данных о разыскиваемых лицах российского МВД исчезла информация о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской.

О том, что Тихановская оказалась в базе МВД России, стало известно в начале октября прошлого года, когда соответствующая запись появилась в базе. В качестве основания для розыска была указана статья УК без конкретизации номера.

В полиции тогда объяснили появление имени Тихановской в базе тем, что информация там формируется на основании соглашения о взаимоотношениях МВД двух стран и соглашения об обмене информацией. В российском МВД отметили, что уголовных дел в отношении Тихановской в России возбуждено не было.
РБК
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