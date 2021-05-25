Прекрасные слова! Только вот сегодняшнюю ситуацию в стране никак нельзя назвать стабильной – почти каждый день новое информационное потрясение!





«Народная Воля» поинтересовалась у некоторых известных персон:





Александр ВОЙТОВИЧ, академик, экс-глава Национальной академии наук Беларуси:

– Август минувшего года вверг страну в глубокую пучину кризиса и обострил всё, что только можно было! И всё из-за того, что были проведены президентские выборы, в честности и прозрачности которых общественность сомневается до сих пор.





Это очень непростой кризис, нам придется долго и трудно из него выходить. Единственный выход, на мой взгляд, – провести новые президентские выборы. Но не по правилам госпожи Ермошиной и местных вертикальщиков, а максимально прозрачные, чтобы все понимали: подсчет голосов будет честным, и условия будут одинаковы абсолютно для всех кандидатов.

Строить нужно новую страну, с новыми правилами. Потому что сейчас у нас в некоторых случаях действуют, я сказал бы, средневековые правила.

Другого сценария у меня нет. Это самый реальный. Пока остается этот режим – ничего не изменится. Вы же видите, что сегодня власть будто специально всё больше и больше нагнетает ситуацию. Вместо того чтобы разруливать все проблемы, она их, наоборот, обостряет…





Анатолий АЛАЙ, режиссер-кинодокументалист, народный артист Республики Беларусь:

– Нужно всем сторонам найти способ, чтобы объединиться. Именно в объединении наша сила! Надо искать и находить компромиссы – и власти, и оппозиционным лидерам. Нужно обязательно мирным путем искать выходы из сложившихся проблем!





Андрей ДМИТРИЕВ, сопредседатель кампании «Говори правду», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года:

– Отпустить политзаключенных, прекратить политические репрессии в отношении людей, остановить наступление на бело-красно-белый флаг. Нельзя людей привлекать к ответственности за то, что они одеты в одежду якобы не той расцветки. И нужно наконец начать нормальный политический диалог, но только не выдуманный, среди сторонников власти, а реальный!





Юрий ВОСКРЕСЕНСКИЙ, политолог:

– Позиция моя не изменилась с момента выхода из следственного изолятора: обществу нужно перевернуть страницу. Спокойно, без давления внешних сил провести конституционные изменения, которые вернут норму об ограничении президентского срока – на этом настаивали некоторые граждане нашей страны. Также необходимо, на мой взгляд, допустить к государственной системе печати и распространения негосударственные издания – в частности, «Народную Волю» и «Комсомольскую правду» в Беларуси», которые отражают мнение значительной части белорусского общества, и эта часть общества имеет право на то, чтобы их мнение было услышано и отражено. Естественно, всё должно быть в рамках закона, но я и не помню, чтобы к этим изданиям были какие-то претензии.





И самое главное – принятие решения об амнистии или помиловании (это могут быть разные варианты), если задержанные или уже осужденные люди готовы принять эту амнистию или помилование.





Вот эти все шаги, на мой взгляд, должны привести к миру и согласию в стране. Но боюсь, что сейчас мы участвуем в большой геополитической игре, и Беларусь – разменная монета или карта, фигурка в шахматной партии больших и глобальных игроков. Поэтому нам могут просто не дать прийти к примирению и согласию.





Но в любом случае шаги навстречу должны быть как с одной стороны, так и с другой. Если и власть, и оппозиция будут стоять каждый на своем, то примирения не будет, и под угрозой окажется стабильность политической системы и даже независимость страны. Если представители оппозиции считают себя умнее, добрее и милосерднее, то они могут предложить власти свою помощь, особенно в нынешней непростой ситуации.





Евгений ПРЕЙГЕРМАН, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог», экономист:

– Я даже не знаю, как ответить…





Год назад я предлагал всем одуматься и понять, к чему мы придем, если будет лобовое столкновение. Тогда найти какие-то точки соприкосновения было легче. Сейчас произошло то, чего я боялся. Когда идет лобовое столкновение с авторитарным государством, нет предпосылок ожидать, что победит не авторитетное государство, которое к тому же поддерживается Россией. В этом столкновении может быть много жертв, но самая главная – белорусская государственность.





При любом подобном столкновении отключается долгосрочное планирование – и у власти, и у всех остальных.





К сожалению, мне кажется, что пока власть не почувствует, что пора остановиться, потому что она одержала сокрушительную победу, найти новые точки соприкосновения будет сложно.





Но оппоненты не согласятся на перемирие на основе капитуляции хотя бы потому, что одни сидят в тюрьме и у них нет права голоса, а другие выдворены из страны и у них совершенно иная повестка дня. И даже если кто-то из них и предложит капитуляционную повестку дня, то она не будет поддержана другими представителями оппозиции.





Если в ближайшее время не произойдет ничего такого, что вообще выкинет нас в некую полную трагичность с точки зрения государственности, то остается только ждать, когда власть выпустит пар, немного успокоится и тогда уже начнет думать о завтрашнем дне. А когда это произойдет с учетом беспрецедентного взрыва – мне сказать сложно.





Владимир ГОНЧАРИК, экс-глава Федерации профсоюзов, единый кандидат от оппозиции на пост президента Беларуси на выборах 2001 года:

– В первую очередь нужно объединить народ. Перестать применять силовые методы к тем, кто имеет другое мнение. Восстановить судебно-правовую систему. Освободить политзаключенных, выполнить обещания по изменению Конституции и провести новые выборы с учетом демократических норм. Я, кстати, надеюсь, что очередные президентские выборы пройдут без участия Александра Лукашенко. И тогда, думаю, всё встанет на свои места.





Еще не надо, мягко говоря, оболванивать народ круглосуточной грубой пропагандой о том, что кругом одни враги. Нужно искать друзей! Совершенно никуда не годится, что Беларусь в последнее время переругалась почти со всеми странами. Не надо делить белорусов на экстремистов, мерзавцев, сторонников власти. То, что сейчас происходит, может привести к серьезному заболеванию общества, психика многих белорусов может быть серьезно нарушена государственной пропагандой, мы уже проходили период, когда все писали доносы друг на друга. Не стоит к этому возвращаться.



