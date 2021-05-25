Семья Марии занимается птицей и разводит интересные породы. Есть гуси, утки, индюки и даже павлины. Естественно, не обошлось без курей, для которых выделили отдельное помещение, пишет ex-press.by





Сегодня Мария и её домочадцы, приехав в Гору, увидели жуткое зрелище. Курятник разломан, а возле него окровавленные перья. Это все, что осталось от двадцати домашних птиц.





Преступника запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на доме. Им оказался медведь, вышедший к подворью из леса примерно в полночь.





Напомним, совсем недавно медведя видели в другой части города, на левом берегу Березины, в районе улицы Пирогова. Был ли это тот же самый зверь или другой, судить трудно. Если тот же самый, значит, он либо преодолел реку вплавь, либо прошел по мосту.





На записи с камеры видеонаблюденния видно, как медведь осторожно заходит на участок по тропинке из леса через калитку. Пытается напиться воды из пруда, после чего двигается в сторону курятника.









Медведя можно увидеть в левой верхней части экрана.





— Мы приехали уже утром и увидели их лежанку. Она вся покрыта перьями и тем, что осталось от наших кур. Всего в загоне было 20 голов. В живых не осталось никого, — рассказывает Мария. — Ладно, куры. Мы сегодня собирались въехать в этот дом с детьми. У нас трое малышей, и как теперь жить в доме с такими соседями непонятно. Да и хозяйство не заведешь. И собаку жалко.





Медведь ходил осторожно, не наступая на грядки. Лишь в некоторых местах заметны отпечатки его лап.





Не сумев сорвать сетку, которой окружен забор, хищник принялся за дверь.





Отпечаток лапы на двери загона для куриц.





Слабым местом оказалась задняя стенка. Разломав её, медведь проник внутрь.

Следы престьупления.





Убив кур, медведь поедал их неподалеку, превратив двор в свое временное лежбище.





— Теперь не переедем, пока не решится эта проблема. Надеюсь, местные охотники и охрана природы быстро решат этот вопрос, — поделилась своими надеждами Мария. — Мы планируем завести тут павлинов, индюков и держать много птиц. Видимо, пока еще рано перевозить сюда хозяйство.





Прибывшие на место происшествия специалисты Борисовской районной инспекции Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, что уже несколько дней охотятся на лесного зверя.





По их плану, животное получит дозу снотворного, после чего будет переселено. Специалисты уже подготовили специальную клеть для транспортировки и работают с местными охотоведами.





— Ни о каком летальном исходе не идет речи. Зверь занесен в Красную книгу. Медведь просто уснет и проснется уже на новом месте, — заверили специалисты. — Главная задача — встретиться с ним. Наши сотрудники не спят уже несколько ночей.





Теперь насесты пустуют.