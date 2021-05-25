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Не узнали, закопали, потом выкопали: в Ивановском районе перепутали покойников

18 мая в деревне Радовня Ивановского района произошла похоронно-детективная история.

Не узнали, закопали, потом выкопали: в Ивановском районе перепутали покойников
Накануне в Пинской ЦРБ от последствий инсульта умер 62-летний Юрий Галушко. Тело из морга забирала ритуальная служба. Когда покойника привезли родственникам, дочь умершего заявила: это не тот человек! Тем не менее мужчину отпели и похоронили.

С перемотанной головой

— Этот мужчина был с перемотанной головой и лицом. Его ритуальным службам отдали как криминальный труп, — рассказывает Еврорадио Мария Осипчук, которой Юрий Галушко приходился двоюродным дедом. — А наш дедушка умер от инсульта! Мы отказались от вскрытия, поэтому на нём не должно было быть ни одного бинтика. А то тело, которое нам привезли, невозможно было опознать, потому что лицо и голова были перемотаны, как кокон.

Родственники Галушко сразу засомневались: мол, это не наш! Мужчина в гробу хоть и был такого же роста, но худым — “плечи узкие, как у девятилетнего ребёнка”. А дедушка Марии Осипчук был крепкого телосложения.

— Когда этого мужчину хоронили, мама моя не могла с ним попрощаться — чувствовала, что это чужой человек, — продолжает девушка. — Но бывшая жена дедушки сказала, что у него такие же шрамы на руках, сказала, что это он. Естественно, мы ей поверили, так как давно с дедушкой Юрой не общались. Позвали священника, отпели. Вот так мы похоронили другого человека.

“Кого же мы похоронили?”

Дочь Юрия Галушко не находила себе места. Она позвонила лечащему врачу, поинтересовалась: было ли вскрытие? Ей ответили, что вскрытия не было. Тогда она спросила, были ли какие-то изменения у покойного с лицом? Врач ответил, что никаких изменений не было: он был чистый, без каких-либо шрамов.

— Начали разбираться и выяснили, что наш дедушка лежит в морге. Похоронили не того человека, — сокрушается Мария. — Санитары, которые выдавали тело, и ритуальщики предложили выкопать втихаря — и при этом за наш счёт. Они начали друг на друга валить вину. Это не по-человечески, это неправильно. Да и без милиции эксгумация незаконна.

Мы обратились в милицию. Эксгумация проводилась в присутствии компетентных органов. Слава богу, мы добились результата: санитар взял всю вину на себя, оплатил все расходы. Приехал тот же священник, снова отпел, и 20 мая мы похоронили уже нашего дедушку.

Отпели сначала Глушко, а потом Юрия Галушко / Еврорадио

“Что мне завернули, то я и забрал!”

Еврорадио поговорило с сотрудником ритуальной службы, которая занималась доставкой покойного Галушко. По словам работника, ритуальщики не виноваты — это сотрудники больницы перепутали Юрия Галушко с другим покойником — по фамилии Глушко.

— Это человеческий фактор, стечение обстоятельств. Есть фамилия Галушко, а есть фамилия Глушко. Притом в одном районе, — поясняет работник похоронного бюро. — Приезжает ритуальная служба в морг, называется фамилия и местность. Я в чём виноват? Я приехал, обозначил человека. Что мне завернули, то я и забрал! Да и совпало всё, кроме отчества.

Журналисты Еврорадио позвонили в морг Пинской ЦРБ. Там делают вид, что инцидент если и был, то незначительный, без повторных похорон, и кивают в сторону сотрудников ритуального бюро:

— В зале стояло пять гробов и пять крестов. Ритуальщики схватили крест, который надо, а гроб взяли не тот. Потом заметили и через десять минут вернули обратно, — отчеканивает работник морга. Но что значит “вернули через десять минут”? Похороны ведь были два раза!

— Нет, это уже люди попридумывали, — уверен сотрудник.

Мария Осипчук такую версию сразу отметает: от Пинска до Иваново расстояние неблизкое. Привезти тело за десять минут, опознать его и отвезти обратно просто физически невозможно. Да и повторные похороны наблюдала вся деревня.

— Я думаю, тут виноваты и ритуальщики, и санитары. Тела же не просто так выдаются, должны быть какие-то документы, на основании которых одна сторона отдаёт тело, а вторая принимает. А они этот шаг, скорее всего, пропустили. Фамилию назвали, документы никто не проверил — и забрали тело, — возмущается девушка. — На Брестчине фамилии Галушко, Галушок и другие похожие очень распространены. Ну хорошо, перепутали фамилию. Но документы-то для чего?

С Пинским моргом что-то не так

В феврале 2021-го года из Пинского морга пропал труп 37-летней женщины, скончавшейся после продолжительной болезни. Родным выдали свидетельство о смерти, яму на кладбище выкопали, купили гроб. Когда в город приехали за телом, его там не оказалось. Спустя несколько дней всё же нашли, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 347 УК РБ — “Надругательство над трупом”
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