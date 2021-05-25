Причина смерти устанавливается: родные показали свидетельство о смерти Витольда Ашурка в тюрьме - новые подробности
25 мая родственники умершего в тюрьме политзаключенного Витольда Ашурка получили свидетельство о его смерти. Тем временем в СК утверждают, что мужчина разбил голову сам и после этого на состояние здоровья не жаловался.
В свидетельстве о смерти отмечено, что непосредственная причина смерти устанавливается. Код R99 по международной классификации заболеваний означает " другие неточно определенные и неуточненные причины смерти», передает Свабода.
Сегодня же брату Витольда Ашурко Андрею отдали в Шклове тело умершего. Подруга семьи Ольга Быковская рассказала "Белсату", что у Витольда "забинтована голова от макушки до носа, виден только рот"
Тело Ашурка еще в Шклове переодели в костюм, сразу положили в гроб, который родственники привезли с собой. Кроме перебинтованной головы, у Витольда видны поцарапанные руки. Почему голова перевязана, пока неизвестно.
Политзаключенный Витольд Ашурок неожиданно умер в колонии 21 мая. Родственникам сказали, что у него остановилось сердце. Жена Витольда Ашурка сказала журналистам, что муж раньше никогда не имел проблем с сердцем.
Захоронение Ашурка состоится в Березовке в среду 26 мая. С 9 часов утра с умершим можно будет проститься в здании Дома быта (Новогрудская улица, 8). В 14 часов в Березовском костеле пройдет месса. После нее Витольда Ашурка похоронят на городском кладбище.
Тем временем в СК заявили, что проводят проверку по факту смерти политзаключенного. Но уже заранее известно, чем она закончится - истинной причины смерти Витольда Ашурка при этой власти мы не узнаем.
А пока Следственный комитет сообщает, что по данным следствия, 21 мая дежурный контролер шкловской исправительной колонии №17 обнаружил 50-летнего осужденного Витольда Ашурка, который находился в бессознательном состоянии, пишет Оnliner.by
По официальной версии, для оказания помощи мужчине вызвали работников медчасти учреждения и скорой. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.
Утверждается, что на место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. С привлечением экспертов зафиксирована обстановка в камере, где содержался погибший.
СК также сообщает, что за месяц нахождения в исправительном учреждении политзаключенный "допустил двенадцать нарушений установленного порядка отбывания наказания", за что был переведен в помещение камерного типа.
«В ходе проведенного предварительного осмотра видеозаписей с камеры наблюдения и опроса должностных лиц исправительного учреждения, установлено, что накануне осужденный в ходе падения получил телесные повреждения в области лица. В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации», — говорится в сообщении СК.
Правда, с учетом того, что опубликованное видео - это нарезка, судить о том, что происходило на самом деле, сложно - нам в очередной раз показывают то, что хотят показать, а не то, что происходило с Витольдом в шкловской тюрьме на самом деле - напомним, в мае от него не было никаких известий, хотя до этого он писал родным регулярно.
При вскрытии признаков криминального характера смерти Витольда Ашурка не выявлено, утверждает СК. Для установления точной причины смерти сотрудниками ГКСЭ проводится комплексная судебная медицинская экспертиза.
Сообщение о смерти активиста и политзаключенного Витольда Ашурка его супруга получила в пятницу 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Тело семья Ашурка получила только сегодня.
Витольд Ашурок — активист из Березовки, член партии БНФ и координатор движения «За свободу».
«Я никого не убил, никого не обманул, ничего не украл. Я делал так, как требует моя совесть», заявлял он на суде.
"Белорусский партизан"
17:04 25/05/2021
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