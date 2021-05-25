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Республиканских союз туристических организаций: "Пока невозможно делать прогнозы"

Саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Что это значит для туризма?

Республиканских союз туристических организаций: "Пока невозможно делать прогнозы"
Пока все ждут официального подтверждения о запрете полетов белорусским перевозчикам в Евросоюз, прогнозы могут быть крайне нестабильны, пишет сайт РСТО.

В целом, что будет с регулярной перевозкой – уже ясно, мы это видим на примере отмененных рейсов в Вильнюс, Лондон и Париж.

Регулярные рейсы использовались турфирмами для стыковок на такие направления, как Мексика, Куба, Бразилия и Доминикана.

Самый острый вопрос, волнующий турбизнес, – как запрет на полеты в Евросоюз коснется чартерной перевозки, а также некоторых популярных курортных направлений, осуществляемых с помощью регулярных рейсов?

Напомним, что в настоящее время на белорусском рынке запланированы и активно идут продажи следующих чартерных направлений:

Турция, Египет, Албания, Черногория, Тунис, Болгария, Греция.

На основе регулярной перевозки белорусские туристические компании активно продают ОАЭ, Кипр, Грузию.

Какова может быть судьба этих направлений?

На момент 25 мая все запланированные чартерные рейсы осуществляются, и турфирмы опасаются заглядывать в туманное будущее. Встревоженные клиенты с вечера 24 мая начали звонить своим агентам, но у агентов не более информации, чем у всех, кто читает новости в различных официальных и неофициальных источниках.

Кулуарно обсуждается полетная карта чартерных маршрутов. Часть из них транзитом проходит по территории ЕС – Албания, Черногория, Болгария, Греция, Тунис.

Если предположить, что Украина также закроет свою территорию для полетов белорусских авиакомпаний, то в Турцию и Египет можно попасть, сделав крюк через Россию, но это, безусловно, сильно увеличит расстояние, цену билета (и турпакета) и сама вероятность такого транзита не очевидна – ведь Россия не летает ни в Египет, ни в Турцию.

Впрочем, консолидаторы белорусских чартерных рейсов уверены, что большинство направлений удастся сохранить (настолько уверены, насколько вообще можно быть уверенным в чем-либо в нашей ситуации!). Россия не закрывает для белорусских полетов небо, и нет предпосылок, что она так поступит, — считают туроператоры. Время полета в Турцию увеличится приблизительно на 40 минут, цена билета возрастет приблизительно на 30 долларов. Все это, конечно, усложняет работу на направлении.

Добавим, что после прошлогоднего шока первой волны пандемии, в этом ду продажи туров во все открытые страны идут на белорусском рынке очень хорошо. Так, турпакеты в Турцию практически проданы до конца июня. По сообщениям туроператора и консолидатора рейса на Крит, компании «АэроБелСервис», первый рейс на этот греческий остров, который должен осуществиться 12 июня, продан полностью, чему все очень радовались. Блестящими в этом году можно назвать продажи туров в Албанию и Черногорию. Только накануне консолидатор «Аэротрэвел» и авиаперевозчик добавили рейсов в Черногорию.

Что теперь будет? Пока невозможно делать прогнозы. Возможно, к вечеру мы получим такие новости, которые развернут ситуацию на 180 градусов. Возможно, через месяц белорусский туристический рынок вернется к ситуации 90-х годов прошлого столетия, когда большинство перелетов белорусы осуществляли через аэропорты Москвы. Все может быть. Белорусский турбизнес работает в режиме реального времени и сегодняшнего дня. «Будем решать проблемы по мере их поступления, — говорят в белорусских турфирмах, — с подобными вызовами мы еще не сталкивались, хотя в прошлом году тоже было несладко!»
Лилия Кобзик
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