Температура выше 30 ℃! В Арктике зафиксирована беспрецедентная жара
Температура в регионе значительно превышает средние показатели для мая и местами достигала +31,7 градуса Цельсия.
На прошлой неделе в некоторых районах Арктики температура поднялась выше 30 ℃, что значительно превышает средний показатель для этого времени года, сообщило издание The Independent.
Метеоролог из Великобритании Скотт Дункан охарактеризовал температурные условия в регионе как «поистине исключительные для любого времени года, но ошеломляющие для мая».
Отмечается, что таяние льда и вечной мерзлоты в Арктике из-за повышения температуры приводит к выбросу метана в атмосферу и способствует глобальному потеплению.
Как полагает эксперт, из-за быстрого потепления в будущем такие температурные скачки будут наблюдаться все чаще.
Ранее сообщалось, что мир преодолел «точку невозврата» глобального потепления и даже полное сокращение выбросов углекислого газа не остановит рост температур.
Источник: telegraf.by
16:34 25/05/2021
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