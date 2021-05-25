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Температура выше 30 ℃! В Арктике зафиксирована беспрецедентная жара

Температура в регионе значительно превышает средние показатели для мая и местами достигала +31,7 градуса Цельсия.

На прошлой неделе в некоторых районах Арктики температура поднялась выше 30 ℃, что значительно превышает средний показатель для этого времени года, сообщило издание The Independent.

Метеоролог из Великобритании Скотт Дункан охарактеризовал температурные условия в регионе как «поистине исключительные для любого времени года, но ошеломляющие для мая».

Отмечается, что таяние льда и вечной мерзлоты в Арктике из-за повышения температуры приводит к выбросу метана в атмосферу и способствует глобальному потеплению.

Как полагает эксперт, из-за быстрого потепления в будущем такие температурные скачки будут наблюдаться все чаще.

Ранее сообщалось, что мир преодолел «точку невозврата» глобального потепления и даже полное сокращение выбросов углекислого газа не остановит рост температур.
Источник: telegraf.by
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