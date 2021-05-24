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Родители Протасевича: Рома избит

Отец задержанного журналиста Романа Протасевича Дмитрий посмотрел и прокомментировал для Reuters видео, которое вчера опубликовали провластные телеграм-каналы.

Родители Протасевича: Рома избит
во время задержания
На этом видео Роман якобы признается, что никаких проблем со здоровьем у него нет, он сотрудничает со следствием, дает показания и обращаются с ним корректно.





Дмитрий Протасевич считает, что его сына заставили сняться в этом видео:

— Скорее всего, у него сломан нос, потому что его форма изменилась и на нем много пудры. Вся левая сторона его лица покрыта пудрой. Это не его слова, не его интонация речи. Он ведет себя очень сдержанно, заметно, что он нервничает. И это не его пачка сигарет на столе — он такие не курит. Поэтому я думаю, что его заставили.
Источник: the-village.me
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