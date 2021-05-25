"Рок за бобров" отменили и в этом году. Вас это удивляет?

Об этом Onliner сообщили организаторы. Причинами они назвали эпидемическую ситуацию и проблемы с авиасообщением.





«Друзья, у нас, как и, наверное, у вас, возникло чувство дежавю, но мы вновь вынуждены перенести наш фестиваль на следующий год. Текущая ситуация с коронавирусом и возникшие проблемы с авиасообщением не дают нам возможности встретиться с вами в этом году.





Да, фестиваль проходит на открытом воздухе, но мы не готовы рисковать вашим здоровьем и здоровьем ваших близких. Да, большинство артистов у нас из РФ, но это не значит, что они постоянно проживают там, а организовать их логистику из других стран не представляется возможным.





Да, мы действительно до последнего верили в возможность проведения фестиваля, но обстоятельства решили за нас.





Мы хотим сказать огромное спасибо всем, кто купил билеты на наш фестиваль. Заявленные артисты уже подтвердили свое участие в 2022 году, как только мы согласуем новую дату, эта информация появится на нашем официальном сайте и в соцсетях.





Все билеты действительны, менять или возвращать билеты не нужно», — сообщили организаторы.





Если помните, в прошлом году фестиваль «Рок за бобров» должен был пройти 1 августа, но тогда из-за эпидемической ситуации его перенесли на 2021-й. В этом году мероприятие планировали провести 7 августа на аэродроме Липки.





Анонсировалось, что свое участие уже подтвердили Little Big, «Звери», «Порнофильмы», LOUNA, Noize MC, «Пошлая Молли», «J:Морс» и VAL.