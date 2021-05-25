Сын поджёг мать: возбуждено уголовное дело

По предварительной информации, вечером 24 мая 22-летний житель одной из деревень Столбцовского района, будучи нетрезвым, поссорился с родителями. После этого он схватил канистру с бензином, облил им мать и поджёг.