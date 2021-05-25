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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Сын поджёг мать: возбуждено уголовное дело

По предварительной информации, вечером 24 мая 22-летний житель одной из деревень Столбцовского района, будучи нетрезвым, поссорился с родителями. После этого он схватил канистру с бензином, облил им мать и поджёг.


В настоящий момент женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в учреждение здравоохранения.

Столбцовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и п.п.5, 6 ч.2 ст.139 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жесткостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый задержан. 
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