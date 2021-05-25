Департамент по авиации утверждает: экипаж сам решил садиться в Минске

Там говорится, что 23 мая на почту Национального аэропорта Минск поступило сообщение от адресата [email protected] об угрозе теракта над Вильнюсом. С учетом серьезности поступившей угрозы информацию передали в «Белаэронавигацию». Дальнейшие действия предприятие совершало в соответствии с требованиями Приложения 17 к Чикагской конвенции и Национальной программы защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, пишет TUT.BY





Департамент по авиации заявляет, что экипажу сразу же была доведена информация о поступившей угрозе и выдана рекомендация садиться на запасной аэродром в Национальном аэропорту Минск. Экипаж FR4978 несколько раз уточнял источники получения информации. На борт сообщили, что первичная информация с угрозами поступила в Национальный аэропорт Минск.





Утверждается, что руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж воздушного судна, но связаться с кем-либо из представителей авиакомпании не удалось.





Из опубликованного заявления следует, что экипаж самолета самостоятельно принял решение садиться в аэропорту Минска. Отметим, что об истребителе МиГ-29 в официальном заявлении Департамента речь не идет.





аудиозапись разговора не опубликована. Стенограмма записи переговоров диспетчер-пилот также опубликована. Государственные информагентства называют это доказательством того, что на экипаж воздушного судна со стороны Республики Беларусь не оказывалось давление, а также не было угроз и принуждения к посадке. Однако





Опубликованные материалы Департамент по авиации отправит в международные авиационные организации и главам авиационных администраций стран Европы и других государств.