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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Бизнес по-беларуски: работник СТО брал взятки за успешное прохождение техосмотра

В Минске раскрыли коррупционную схему работника СТО и его знакомого.

Они брали взятки за успешное прохождение техосмотра на диагностической станции, несмотря на неисправности автомобилей. 
 

Все было организовано так: незадолго до прохождения техосмотра работник СТО получал от своего знакомого листок с госномером машины, которая должна была пройти ТО несмотря ни на что. Мужчина действительно не обращал внимание на неисправности, за что получал небольшую материальную компенсацию. 
 
Источник: blizko.by
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