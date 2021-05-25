+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Ожидаемо: "Белавиа" отменила рейсы в Лондон и Париж

Ранее Великобритания и Франция заявили о закрытии своего неба и аэропортов для беларуского национального авиаперевозчика.

«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж в связи с запретом правительств Великобритании и Франции на полеты белорусских авиакомпаний.

«Мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года», — говорится на сайте авиакомпании.

В «Белавиа» принесли извинения пассажирам и сообщили, что те могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]