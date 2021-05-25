Ожидаемо: "Белавиа" отменила рейсы в Лондон и Париж

«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж в связи с запретом правительств Великобритании и Франции на полеты белорусских авиакомпаний.





«Мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года», — говорится на сайте авиакомпании.





В «Белавиа» принесли извинения пассажирам и сообщили, что те могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.