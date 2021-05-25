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«Раньше была только у рептилий». В Индии на переболевших COVID-19 нападают уже три вида грибковой плесени – черная, белая и желтая

В Индии медики обнаружили у пациента, которого лечили от COVID-19, вид грибковой плесени, который раньше не встречался у человека. Так называемой «желтой плесенью» раньше болели только рептилии.

Фото: Reuters

Желтую плесень у человека обнаружил медик из штата Уттар-Прадеш, пишет РИА Новости. Пожилой мужчина два месяца лечился от ковида. Лечение начало давать результаты, но неожиданно ему стало хуже. У мужчины опухла одна сторона лица, пошла кровь из носа, кровь обнаружили и в моче. Оказалось, это проявления грибковой инфекции.

Ранее индийские медики сообщали о таких осложнениях коронавирусной инфекции, как черная плесень (мукормикоз) и белая плесень (аспергиллез). Некоторые пациенты были заражены грибками обоих видов.

Мужчина, у которого обнаружили желтую плесень, также страдал от черной и от белой плесени, сообщает агентство.

Симптомы желтой плесени, которые отмечает доктор, наблюдающий пациента – вялость, снижение или полная потеря аппетита, потеря веса, в дальнейшем у больного начинаются нагноение, медленно заживают раны и наблюдается некроз тканей.
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