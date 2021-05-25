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Видеофакт.В Столбцах засняли более 40 аистов в одном месте - а вы такое видели?!

Обычно аисты собираются в стаи для перелетов - в теплые страны или родные края, но в мае такие скопления редкость.

Под Столбцами засняли на видео аистиную "сходку". Фотоиллюстрация: pixabay.com.

- Никогда такого не видели, мы насчитали около 40 аистов во время прогулки на окраине города, - рассказала Екатерина, читательница «Комсомолки», приславшая видео.

Впечатляющая прогулка случилась вечером в воскресенье, 23 мая, в Столбцах. Семья с двумя детьми вышла подышать вечером воздухом недалеко от своего дома, рядом со въездом в город Столбцы, что в Минской области. Прошли буквально сотню метров, а тут такой сюрприз: целая стая аистов! Птицы горделиво расселись на ближайших деревьях и позволили подойти людям к ним довольно близко.

В чем причина такого массового скопления белых аистов, да и еще в мае?! Ведь обычно аисты начинают кучковаться в Беларуси ближе к зимовке - большие расстояния эти птицы перелетают в группах. Орнитологи говорят, что на всех местах зимовок белые аисты собираются в тысячные стаи. Так что побудило птиц объединиться сейчас? Скорее всего, причина банальна - кормежка.

- Недалеко от места, где мы наблюдали десятки аистов, протекает река Неман. Кроме того, как раз прошел дождь. Возможно, было много лягушек или дождевых червей. Но мы часто гуляем в этом месте и раньше такого количества аистов не видели, тем более, что они расселись на трех деревьях и «наблюдали», - уточнила горожанка.

Возможно, холодная весна 2021-го года, действительно, уменьшила ореол охотничьих угодий аистов, которые обычно добывают пищу на заболоченных лугах, полях, по берегам рек или озер. Группы аистов в Беларуси можно наблюдать и в середине лета - гордая птица чинно вышагивает за трактором или комбайном. Посевная или уборочная кампания для аиста - это как скатерть самобранка, после техники вся оставшаяся живность в распоряжении птицы.

Белый аист - широко распространенный вид птиц в Беларуси. Тем не менее люди помогают аистам и оберегают их. Посмотрите, как в Брестском районе спасатели построили для аистов новое гнездо.
 





Источник: Надежда Бутович
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