Под Столбцами засняли на видео аистиную "сходку". Фотоиллюстрация: pixabay.com.





- Никогда такого не видели, мы насчитали около 40 аистов во время прогулки на окраине города, - рассказала Екатерина, читательница «Комсомолки», приславшая видео.





Впечатляющая прогулка случилась вечером в воскресенье, 23 мая, в Столбцах. Семья с двумя детьми вышла подышать вечером воздухом недалеко от своего дома, рядом со въездом в город Столбцы, что в Минской области. Прошли буквально сотню метров, а тут такой сюрприз: целая стая аистов! Птицы горделиво расселись на ближайших деревьях и позволили подойти людям к ним довольно близко.





В чем причина такого массового скопления белых аистов, да и еще в мае?! Ведь обычно аисты начинают кучковаться в Беларуси ближе к зимовке - большие расстояния эти птицы перелетают в группах. Орнитологи говорят, что на всех местах зимовок белые аисты собираются в тысячные стаи. Так что побудило птиц объединиться сейчас? Скорее всего, причина банальна - кормежка.





- Недалеко от места, где мы наблюдали десятки аистов, протекает река Неман. Кроме того, как раз прошел дождь. Возможно, было много лягушек или дождевых червей. Но мы часто гуляем в этом месте и раньше такого количества аистов не видели, тем более, что они расселись на трех деревьях и «наблюдали», - уточнила горожанка.





Возможно, холодная весна 2021-го года, действительно, уменьшила ореол охотничьих угодий аистов, которые обычно добывают пищу на заболоченных лугах, полях, по берегам рек или озер. Группы аистов в Беларуси можно наблюдать и в середине лета - гордая птица чинно вышагивает за трактором или комбайном. Посевная или уборочная кампания для аиста - это как скатерть самобранка, после техники вся оставшаяся живность в распоряжении птицы.





Белый аист - широко распространенный вид птиц в Беларуси. Тем не менее люди помогают аистам и оберегают их. Посмотрите, как в Брестском районе спасатели построили для аистов новое гнездо.















