Air France объявила о приостановке полетов над Беларусью





Французская авиакомпания Air France приостанавливает полеты своих судов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse, сообщает ТАСС.





"Air France ознакомилась с выводами Европейского совета и приостанавливает до дальнейшего уведомления полеты своих самолетов в воздушном пространстве Белоруссии" - отметили в компании. Там добавили, что экипажи самолетов, находящихся в пути, получат изменения в планах полета.





Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.