+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Внимание розыск. Под Новогрудком пропал 11-летний мальчик

Гродненская милиция разыскивает 11-летнего Егора Коробко.


23 мая он просто ушел из дома в неизвестном направлении. Живет мальчик в деревне Лавришево Новогрудского района, пишет s13.ru.

Приметы: рост около 130 см, худощавого телосложения, волосы рыжие до плеч.

Был одет: матерчатая куртка, джинсы синие, на ногах резиновые сапоги.

Если вам известно местонахождение мальчика на фото, просьба сообщить в Новогрудский РОВД:

8 (01597) 2-04-28 ;
8 (029) 357-04-28;
102.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]