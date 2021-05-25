Внимание розыск. Под Новогрудком пропал 11-летний мальчик
Гродненская милиция разыскивает 11-летнего Егора Коробко.
23 мая он просто ушел из дома в неизвестном направлении. Живет мальчик в деревне Лавришево Новогрудского района, пишет s13.ru.
Приметы: рост около 130 см, худощавого телосложения, волосы рыжие до плеч.
Был одет: матерчатая куртка, джинсы синие, на ногах резиновые сапоги.
Если вам известно местонахождение мальчика на фото, просьба сообщить в Новогрудский РОВД:
8 (01597) 2-04-28 ;
8 (029) 357-04-28;
102.
08:32 25/05/2021
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