



Состояние его, говорят они, ужасное. В администрации университета о проблеме знают, но решить ее не могут – нет средств финансирования. Блог Гродно s13.ru побывал на территории некогда загородной королевской резиденции, пишет s13.ru.









Усадьба Станиславово находится напротив Гродненского аграрного университета. Недалеко от железнодорожного вокзала. Раньше эта была резиденция последнего короля Польского и великого князя Литовского Станислава Августа Понятовского. Это был целый дворцово-парковый комплекс. Его строили с 1760 по 1770 год. В 50-ых годах резиденцию передали университету. Сейчас тут расположены некоторые его кафедры.









В 2000-ых годах был проведена реконструкция комплекса. А вот парк, который примыкает к самому дворцу, реконструкции так и не дождался. И его состояние сегодня вызывает ужас у жителей, которые живут в ближайших домах.





— Это же достопримечательность, которая находится в самом центре города. Невозможно смотреть на убитые дорожки, лавки и мусорки в виде ведра. Разве в таком состоянии должны быть культурные исторические места? – задаются риторическим вопросом читатели.





Они проводят нам небольшую экскурсию по историческому скверу и возмущенно показывают на его самые «больные» места.













— Это не парк, а настоящее пристанище для любителей выпить. На этих сломанных лавочках собирается местный «активчик». Лишний раз пройти здесь страшно. Чего только не наслушаешься здесь. По дорожкам не пройдешь – они все разбитые.





Вдоль старой аллеи стоят лавочки с полугнилыми досками, около них – пластиковые ведра. Вероятнее всего, вместо урн.





— Место само по себе здесь замечательное и исторически ценное. Парк мог бы привлекать и туристов, и местных мам с детьми, но почему его не могут благоустроить?













В администрации университета, на балансе котором числится усадьба Станиславово, рассказали, что решение проблемы упирается в финансы.





— Когда была проведена реконструкция самого здания, вторым этапом было запланировано благоустройство окружающей территории. Был даже проведен тендер. Но все остановилось из-за отсутствия средств. Что можем, делаем своими силами – покос травы и так далее, - рассказал Сергей Живлюк, проректор по административно-хозяйственной работе.