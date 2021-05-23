Как сегодня выглядит место катастрофы ЯК-130 в Барановичах
Пустырь между домами 2Б, 2Г и 2Д по улице Розы Люксембург, куда в четверг направили свой ЯК Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, практически ничем не напоминает о случившейся накануне трагедии. Только разравненная грейдером площадка, как свежая могила, грязно-рыжим пятном выделяется среди окружающей пышной зелени. Сверкают новизной вставленные окна ПВХ да увеличилось количество цветов на импровизированном мемориале.
Еще парочку букетов можно увидеть под окнами дома, куда отбросило взрывной волной одного из летчиков. При желании можно найти на месте катастрофы и мелкие фрагменты разбившегося самолета. Эти кусочки алюминия, проводов и оргстекла аккуратно сложены возле букетов цветов. Там же кто-то положил и офицерскую фуражку, пишет 1reg.by.
Мелкие фрагменты самолета в импровизированном мемориале
Траурные артефакты, не собранные военными, можно, видимо, даже забрать с собой. Так поступили сослуживцы летчиков, специально приехавшие на место гибели своих коллег из Лиды. На предложение, поговорить о погибших ребятах один из них ответил строго и лаконично:
– Не имею права…
К месту трагедии продолжают потихоньку приходить люди. Кто-то из любопытства, кто-то по велению души. На подходе к пустырю были замечены ученики близлежащей школы. У каждого в руках по два тюльпана. Местные жители обсуждают инициативу председателя Барановичского ГИК об увековечении памяти отважных летчиков.
Сослуживцы на месте крушения самолета Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко
– Наверное памятник тут поставят, или какой-нибудь траурный знак…
И все дружно сходятся во мнении, что подвиг Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко достоин того, чтобы быть увековеченным.
Через пару домов о трагедии уже ничего не напоминает. Кто-то косит траву у забора, кто-то копается в огороде, кто-то разжигает мангал на шашлыки. Город живет повседневной жизнью и своими обычными заботами. Вот только самолеты в тот ясный солнечный день ни у кого над головами уже не летали…
Цветы у подъезда, где погиб один из летчиков
Источник: Олег Пономарев
07:30 25/05/2021
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