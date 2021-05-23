Как сегодня выглядит место катастрофы ЯК-130 в Барановичах









Еще парочку букетов можно увидеть под окнами дома, куда отбросило взрывной волной одного из летчиков. При желании можно найти на месте катастрофы и мелкие фрагменты разбившегося самолета. Эти кусочки алюминия, проводов и оргстекла аккуратно сложены возле букетов цветов. Там же кто-то положил и офицерскую фуражку, пишет 1reg.by.









Мелкие фрагменты самолета в импровизированном мемориале





Траурные артефакты, не собранные военными, можно, видимо, даже забрать с собой. Так поступили сослуживцы летчиков, специально приехавшие на место гибели своих коллег из Лиды. На предложение, поговорить о погибших ребятах один из них ответил строго и лаконично:





­– Не имею права…





К месту трагедии продолжают потихоньку приходить люди. Кто-то из любопытства, кто-то по велению души. На подходе к пустырю были замечены ученики близлежащей школы. У каждого в руках по два тюльпана. Местные жители обсуждают инициативу председателя Барановичского ГИК об увековечении памяти отважных летчиков.





Сослуживцы на месте крушения самолета Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко





– Наверное памятник тут поставят, или какой-нибудь траурный знак…





И все дружно сходятся во мнении, что подвиг Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко достоин того, чтобы быть увековеченным.





Через пару домов о трагедии уже ничего не напоминает. Кто-то косит траву у забора, кто-то копается в огороде, кто-то разжигает мангал на шашлыки. Город живет повседневной жизнью и своими обычными заботами. Вот только самолеты в тот ясный солнечный день ни у кого над головами уже не летали…





Цветы у подъезда, где погиб один из летчиков