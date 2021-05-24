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Жизнь экс-милиционера Кулаковского, которого снова отправили на сутки, под угрозой. Он проглотил ложку

Дмитрия Кулаковского задержали 20 мая дома в Минске, а на следующий день отправили отбывать 15 суток за якобы неповиновение.

Жизнь экс-милиционера Кулаковского, которого снова отправили на сутки, под угрозой. Он проглотил ложку
 У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, прогрессирует диабет. Чтобы привлечь внимание и добиться помощи, он проглотил ложку. Близкие друзья семьи Кулаковских рассказали «Белсату», что ни жена, ни адвокат не знают, в каком он сейчас состоянии. Жене Дмитрия Юлии также посоветовали не общаться с независимыми СМИ.

У Дмитрия Кулаковского диабет 2-й степени, раньше он принимал таблетки, но сейчас ему нужно колоть инсулин. 21 мая Юлии Кулаковской позвонили из ИВС на Окрестина и попросили привезти медикаменты для мужа.

22 мая ей неожиданно разрешили с ним встретиться. Свидание длилось около 10 минут. Дмитрий выглядел очень уставшим и нездоровым. Он рассказал, что его посадили в карцер с бездомными и алкоголиками. За что – неизвестно. Не дают белья и спать невозможно, так как пол из бетона, а нары заняты.

После предыдущих отсидок у Дмитрия также ухудшилась ситуация с диабетом. У него болят почки, очень опухли ноги, на них множатся язвы. Если их не залечивать, то может грозить ампутация. Чтобы привлечь внимание медиков к своему состоянию, он проглотил ложку.

«Часть ложки проглотил или полностью, а также когда точно, мы не знаем. На встрече с женой он не сказал, болит ли у него желудок, но это немаленький предмет».

После встречи в ИВС Юлия позвонила в службы 102 и 103 с просьбой, чтобы на ее мужа обратили внимание. Позже женщине перезвонили из Московского РУВД и сказали, что причин беспокоиться нет, якобы у него были врачи и никакой ложки он не проглатывал.

Сегодня к Дмитрию Кулаковскому пыталась попасть адвокат, но ее не пустили. Причины не назвали. Юлия подала жалобу на условия содержания мужа и недопуск защитника.

Очередной арест Дмитрия был неожиданностью для семьи. Юлия связывает задержание с активными высказываниями своего мужа. Кулаковского и еще одного бывшего милиционера, Егора Емельянова, задержали на следующий день после выхода программы «Честно говоря», в которой они принимали участие.

Дмитрий Кулаковский работал в милиции с 2006 года, возглавлял уголовный розыск в Заводском РУВД Минска. Имеет профессиональные награды и благодарности от руководства. После выборов 2020 года и событий 9 августа заявил, что не согласен с действиями властей, и уволился. В октябре прошлого года в знак протеста против ужасных условий в карцере, где его держали почти месяц, он проглотил четыре металлических предмета.

После второй отсидки он попытался выехать из Беларуси, но его задержали на границе и возбудили уголовное дело якобы за оскорбление милиционера. 22 января этого года Дмитрия Кулаковского осудили на два года «химии» с направлением в исправительное учреждение и освободили до рассмотрения апелляции.
ДР/ИР belsat.eu
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