Lufthansa тоже объявила о приостановке полетов над Беларусью

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Передает агентство AFP в Twitter. «Lufthansa прекращает полеты в воздушном пространстве Белоруссии», — говорится в сообщении.





Напомним, 24 мая сообщалось, что рейс Lufthansa был задержан в Минске из-за сообщения о возможном теракте на борту. На электронную почту Национального аэропорта якобы поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт. Людей тогда вывели, а на борту была организована проверка на наличие подозрительных предметов.







