МВД: Протасевич не в больнице
Об этом сообщила спикер МВД Ольга Чемоданова
В интернете распространяется информация от лица матери Романа Протасевича о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска — эти сведения не соответствуют действительности. В настоящее время арестованный под стражей содержится в следственном изоляторе №1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области.
«Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало», — цитирует НН Ольгу Чемоданову
21:38 24/05/2021
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