МВД: Протасевич не в больнице

В интернете распространяется информация от лица матери Романа Протасевича о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска — эти сведения не соответствуют действительности. В настоящее время арестованный под стражей содержится в следственном изоляторе №1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области.





«Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало», — цитирует НН Ольгу Чемоданову



