+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19

Мальта стала первой страной в ЕС, достигшей коллективного иммунитета к COVID Более 40% взрослого населения страны получили обе дозы вакцины от коронавируса, тогда как одну дозу получили 70%.

На Мальте 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу COVID-вакцины, что сделало страну первой в ЕС, достигшей коллективного иммунитета. Об этом заявил министр здравоохранения Мальты Крис Ферне, сообщает Reuters в понедельник, 24 мая.

"Вакцина вводится [в стране] каждые пять секунд. 42% взрослого населения получили две дозы", - сказал Ферне, добавив, что "вакцина - это оружие против вируса".
По его словам, полностью вакцинированным лицам не придется носить защитную маску на улице с июля, однако ношение масок останется обязательным для всех людей внутри помещений, пишет Корреспондент.

Отметим, что с начала пандемии на Мальте зафиксировали 30,5 тысяч случаев заболевания и 417 смертей. На данный момент на Мальте сделали более 474,4 тысяч прививок от COVID-19 людям старше 16 лет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]