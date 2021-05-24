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«Белавиа» отменяет полеты в Вильнюс с 25 мая. Что делать с билетами

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

— В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая с 03:00 до 02:59 26 июня (по белорусскому времени), — говорится в сообщении.

Сотрудники авиакомпании приносят свои извинения, а также сожалеют о ситуации, сложившейся по независящим от них причинам.

Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета, обратившись по месту их покупки.
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