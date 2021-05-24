+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Задержанная с Протасевичем Софья Сапега находится на Окрестина

Россиянка Софья Сапега, задержанная в воскресенье вместе с сооснователем NEXTA Романом Протасевичем, сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Об этом Би-би-си рассказала мать девушки Анна Дудич.

"Мы узнали из Инстаграма, что произвел посадку рейс, [летевший] из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь".

Дудич добавила, что дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама".

"Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката".

В чем обвиняется 23-летняя россиянка – до сих пор неизвестно. МИД РФ запросил консульский доступ к задержанной.

"Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут", - рассказала также Дудич.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]