Задержанная с Протасевичем Софья Сапега находится на Окрестина





"Мы узнали из Инстаграма, что произвел посадку рейс, [летевший] из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь".





Дудич добавила, что дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама".





"Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката".





В чем обвиняется 23-летняя россиянка – до сих пор неизвестно. МИД РФ запросил консульский доступ к задержанной.





"Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут", - рассказала также Дудич.