Как сообщает телеграм-канал аэропорта, на электронную почту Национального аэропорта якобы поступило сообщение «от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт» на рейсе авиакомпании Lufthansa, который должен следовать из Минска во Франкфурт.

















Следует отметить, что накануне беларуские власти вынудили к посадке в Минске самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, также аргументируя это тем, что на почту якобы поступило сообщение о бомбе на борту.