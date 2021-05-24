Очередная "(ш)утка": на почту пришло сообщение о готовящемся теракте на рейсе Lufthansa
В Нацаэропорту неоригинально в свете вчерашних событий объяснили повторный досмотр пассажиров рейса Lufthansa.
Как сообщает телеграм-канал аэропорта, на электронную почту Национального аэропорта якобы поступило сообщение «от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт» на рейсе авиакомпании Lufthansa, который должен следовать из Минска во Франкфурт.
Напомним, сегодня пассажиров готовящегося взлететь самолета неожиданно высадили для повторного досмотра вещей.
Следует отметить, что накануне беларуские власти вынудили к посадке в Минске самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, также аргументируя это тем, что на почту якобы поступило сообщение о бомбе на борту.
"Белорусский партизан"
15:42 24/05/2021
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