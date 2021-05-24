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На всякий случай? Российская авиакомпания тоже решила облететь Беларусь

Рейс Москва-Калиниград авиакомпании Ural Airlines традиционно пролегал над Беларусью, но 24 мая выполнялся в облет нашей страны
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Для сравнения: так выглядил полет по маршруту Москва - Калилинград 23 мая.
Четыре европейских авиакомпании уже отказались от полетов над Беларусью. Но неожиданно к ним присоединилась и российская авиакомпания. Хотя, возможно, это случайность.

В ночь с 23 на 24 мая стало известно, что из-за инцидента с посадкой в Минске пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, от полетов над Беларусью отказалась прибалтийская авиакомпания AirBaltic. 

24 мая стало известно еще об одной европейской авиакомпании, самолеты которой теперь облетают Беларусь стороной - это венгерский лоукостер Wizzair. Рейсы между Киевом и Таллинном теперь выполняются в облет – через воздушное пространство Польши. 

24 мая стало известно о третьей европейской авиакомпании, самолеты которой теперь облетают Беларусь стороной – это Austrian Airlines. По крайней мере, их Airbus A319, выполняя 24 мая рейс из Вены в Москву, облетает Беларусь и следуют южнее – над Украиной. 

Также 24 мая о решении запретить полеты над Беларусью заявила литовская группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group, которой принадлежит чартерная авиакомпания KlasJet, которая специализируется на VIP-перевозках.

Самолеты других авиакомпаний, включая российские, пока летают через Беларусь. Однако, как оказалось – не все. Например, рейс Москва – Калининград, который выполняет российская авиакомпания Ural Airlines, всегда проходил над Беларусью. 

Но 24 мая Airbus A320, как обнаружила Комсомолка, полетел в облет – севернее, через Латвию. Официальных комментариев об изменениях маршрута пока нет.

Тем временем по официальной информации полеты российских авиакомпаний в Беларусь и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении, - об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
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