Четыре европейских авиакомпании уже отказались от полетов над Беларусью. Но неожиданно к ним присоединилась и российская авиакомпания. Хотя, возможно, это случайность.





В ночь с 23 на 24 мая стало известно, что из-за инцидента с посадкой в Минске пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, от полетов над Беларусью отказалась прибалтийская авиакомпания AirBaltic.





24 мая стало известно еще об одной европейской авиакомпании, самолеты которой теперь облетают Беларусь стороной - это венгерский лоукостер Wizzair. Рейсы между Киевом и Таллинном теперь выполняются в облет – через воздушное пространство Польши.





24 мая стало известно о третьей европейской авиакомпании, самолеты которой теперь облетают Беларусь стороной – это Austrian Airlines. По крайней мере, их Airbus A319, выполняя 24 мая рейс из Вены в Москву, облетает Беларусь и следуют южнее – над Украиной.





Также 24 мая о решении запретить полеты над Беларусью заявила литовская группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group, которой принадлежит чартерная авиакомпания KlasJet, которая специализируется на VIP-перевозках.





Самолеты других авиакомпаний, включая российские, пока летают через Беларусь. Однако, как оказалось – не все. Например, рейс Москва – Калининград, который выполняет российская авиакомпания Ural Airlines, всегда проходил над Беларусью.





Но 24 мая Airbus A320, как обнаружила Комсомолка , полетел в облет – севернее, через Латвию. Официальных комментариев об изменениях маршрута пока нет.





Тем временем по официальной информации полеты российских авиакомпаний в Беларусь и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении, - об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.