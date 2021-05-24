В Минске проходят суды над задержанными сотрудниками «Белсата»: задерживали за одно, судят за другое
В Центральном суде Минска 24 мая проходят судебные процессы над техническими сотрудниками «Белсата», которых задержали 21 мая.
Их всех будут судить по ст. 24.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»). Итог рассмотрения первых дел:
Міхаіл Кашкан - 15 суток.
Максим Ерошенко – 15 суток.
Григорий Петрович - 15 суток.
Павел Потапов - 15 суток.
После задержания в сюжете БТ сообщили, что технические сотрудники, которых задержали в Минске в студии, где снимают программу «Каждый из нас», подозреваются в нарушении закона О средствах массовой информации (ст. 23.5 КоАП). Однако эта статья Административного кодекса вообще не предусматривает арест. В итоге парней судят за неподчинение милиции.
15:16 24/05/2021
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