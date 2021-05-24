Их всех будут судить по ст. 24.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»). Итог рассмотрения первых дел:





Міхаіл Кашкан - 15 суток.





Максим Ерошенко – 15 суток.





Григорий Петрович - 15 суток.





Павел Потапов - 15 суток.





После задержания в сюжете БТ сообщили, что технические сотрудники, которых задержали в Минске в студии, где снимают программу «Каждый из нас», подозреваются в нарушении закона О средствах массовой информации (ст. 23.5 КоАП). Однако эта статья Административного кодекса вообще не предусматривает арест. В итоге парней судят за неподчинение милиции.







