Еще одно происшествие в Национальном аэропорту Минск. Вчера там экстренно сел самолет RyanAir, летевший из Афин в Вильнюс. Сегодня появилась информация о странностях на рейсе Lufthansa из Минска во Франкфурт, пишет onliner.by





«Посадку на рейс Lufthansa из Минска во Франкфурт пришлось прервать, пассажиры отправлены на повторный досмотр», — сообщили Onliner в пресс-службе Национального аэропорта Минск.





«На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена. В соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности в таких ситуациях подразделениями авиационной безопасности аэропорта должны быть приняты исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушного судна. В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться. О происходящем проинформированы все заинтересованные стороны», — сообщает пресс-служба Национального аэропорта и приносит извинения за задержку рейса.







