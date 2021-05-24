Напомним, о причинах смерти им сказали одно: «остановилось сердце».





Андрей Ашурок говорит «Витольда Ашурка, следователь не смог ничего сказать, просил ждать. Брат умершегоговорит « Белсату », что утром 24 мая дозвонился до следователя, который проводит проверку. Тот записал его номер телефона и сказал: «ждите звонка», «эксперты работают». На вопрос о том, могут ли родные забрать тело, следователь не смог ничего сказать, просил ждать.





«Мы узнали о том, что Витольд умер, вечером в пятницу, прошли суббота и воскресенье, – рассказывает Андрей Ашурок. – Это у нас трагедия, а там выходные».





Все, что знает семья умершего о причинах смерти – то, что сказали в пятницу вечером вдове Витольда Ольге: он умер в колонии от остановки сердца, а со всеми дальнейшими вопросами нужно обращаться в Следственный комитет. При этом Ольга говорит, что на сердце Витольд никогда не жаловался.





У Витольда Ашурка было много знакомых, говорит брат, люди приходят выразить соболезнования и помочь семье. Андрей говорит, вопрос сейчас не в деньгах, а в том, чтобы достойно похоронить Витольда.