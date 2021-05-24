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Девушка хотела сделать эффектное фото. В результате один человек утонул, двоих едва успели вытащить из воды спасатели

Трагедией закончилась попытка молодой женщины сделать эффектное фото. Историю рассказали в пресс-службе МЧС.


23 мая в 14.03 слуцким спасателям позвонила женщина, она была в панике. Женщина сказала, что в карьере в агрогородке Мелешки тонут люди. Слуцкие спасатели выехали в агрогородок, женщина была на связи с диспетчером и корректировала их маршрут.

Оказалось, то, что женщина назвала карьером, на самом деле колодец очистных сооружений. Это конструкция из бетонных колец диаметром 8 метров, сверху на них лежат плиты перекрытия. Расстояние от плит до поверхности воды в колодце – метра полтора, глубина воды – около двух метров.

Как выяснилось, недалеко от колодца отдыхала компания. Молодая женщина захотела сделать эффектное фото и попросила подругу сфотографировать ее. Она разместилась на краю колодца, но не удержала равновесия и упала в воду. На помощь ей поспешил мужчина и прыгнул в воду.

-Очевидцы подавали им одежду, чтобы удерживать их над водой, но мужчина не смог долго оставаться на поверхности и ушел под воду, - рассказали в МЧС.

В колодец прыгнул 17-летний юноша. Он помогал тонувшей женщине держаться на поверхности, пока не приехали спасатели. Женщина была уже практически без сил.

Спасатели бросили в колодец спасательный круг, один из них спустился в воду и начал поддерживать женщину. Молодому человеку спустили багор, ухватившись за него, тот подтянулся повыше и спасатели вытащили его из колодца. Следом вытащили и женщину – спасатель максимально подтолкнул ее наверх, чтобы его коллеги смогли ухватить ее за руки и вытащить.

Женщина госпитализирована, парню медицинская помощь не понадобилась. Тело утонувшего 30-летнего мужчины достали из колодца сотрудники ОСВОД.
KP.by
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