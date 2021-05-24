"RyanAir просто отдал его им". Пассажирка рассказала, что Протасевич просил не сажать самолет в Минске
Одна из пассажирок авиарейса Афины-Вильнюс, который 23 мая был принудительно посажен в Минске, рассказала подробности инцидента.
Пользовательница Instagram raselle_gr опубликовала фото с комментариями о том, что «RyanAir был угнан белорусскими властями», передает Белсат.
По ее словам, Протасевич говорил стюарду: «Не делайте этого. Они меня убьют. Я беженец». Он ответил: «Мы вынуждены, у нас нет выбора, это договора «RyanAir». Он знал, что это конец. «RyanAir» просто передал его им», – пишет пользовательница.
По ее словам, после посадки у пассажиров был сильный стресс - к ним относились, как к заключенным. «Хочу увидеть, кто ответит за этот хаос», – написала она.
Напомним, что 23 мая авиарейс Афины-Вильнюс был посажен в Минске, а один из его пассажиров – известный оппозиционный блогер Роман Протасевич, обвиняемый сразу по нескольким уголовным делам – задержан.
Власти Беларуси заявляют, что самолет сел вследствие якобы сообщения о бомбе, а задержание было случайным.
Эксперты считают, что это была спланированная акция, а судя по заявлениям RyanAir и действиям пилотов, нельзя исключать того, что авиакомпания не имеет к задержанию Протасевича никакого отношения.
12:14 24/05/2021
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