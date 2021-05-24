"С ней нельзя связаться", подтвердил родственник одной из женщин. В компании не располагают данными о статусе юристов. Адвокаты также не могут сообщить никакой информации, поскольку находятся под подпиской о неразглашении.





Ранее сообщалось, что под домашним арестом находится вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская.





О возбуждении уголовного дела отношении "должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" стало известно 18 мая. Дело было заведено по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).





В тот же день в офис компании и домой к ряду сотрудников пришли силовики, более 10 человек были задержаны. Сайт заблокирован. В редакции напоминают, что в настоящее время по "делу TUT.BY" проходят 15 человек. Большая часть из них находятся под стражей в СИЗО №1 и следственном изоляторе КГБ.