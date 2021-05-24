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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Еще двое фигурантов по "делу TUT.BY" предположительно находятся под домашним арестом

Двое сотрудников "ТУТ БАЙ МЕДИА" предположительно находятся под домашним арестом, сообщает TUT.BY. Речь идет о юристе компании Екатерине Ткаченко и Ирине Костюченко, которая раньше также работала в TUT.BY юристом. Они дома, на дозвониться до них у коллег не получилось.

"С ней нельзя связаться", подтвердил родственник одной из женщин. В компании не располагают данными о статусе юристов. Адвокаты также не могут сообщить никакой информации, поскольку находятся под  подпиской о неразглашении. 

Ранее сообщалось, что под домашним арестом находится вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

О возбуждении уголовного дела отношении "должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" стало известно 18 мая. Дело было заведено по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). 

В тот же день в офис компании и домой к ряду сотрудников пришли силовики, более 10 человек были задержаны. Сайт заблокирован. В редакции напоминают, что в настоящее время по "делу TUT.BY" проходят 15 человек. Большая часть из них находятся под стражей в СИЗО №1 и следственном изоляторе КГБ.
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