Глава Ryanair: Вынужденная посадка в Беларуси была "государственным угоном"
В истории европейской авиации еще не было такого случая, как инцидент с экстренной посадкой рейса RyanAir в Минске, заявил в разговоре с NewsTalk исполнительный директор авиакомпании RyanAir Майкл О'Лири.
Он назвал вынужденное перенаправление рейса Ryanair в Беларусь "спонсируемым государством захватом самолета".
При этом генеральный директор авиакомпании полагает, что на борту рейса были агенты КГБ.
На завтраке Newstalk мистер О'Лири сказал, что, по его мнению, это первый случай, когда подобный инцидент произошел с европейской авиакомпанией.
Он сказал: "Это был случай спонсируемого государством угона... спонсируемого государством пиратства".
"Я не могу много говорить об этом, потому что в данный момент этим занимаются власти ЕС и НАТО".
О'Лири добавил, что инцидент был "очень пугающим" для пассажиров и экипажа, поскольку их держали под вооруженной охраной и обыскивали их сумки.
Он сказал: "Похоже, что намерение властей состояло в том, чтобы арестовать журналиста и его попутчика… мы полагаем, что в аэропорту также были высажены несколько агентов КГБ"
Европейские политики, в том числе в Ирландии, все чаще призывают запретить полеты над Беларусью.
Г-н О'Лири сказал, что его авиакомпания будет руководствоваться указаниями европейских властей о том, должно ли это произойти.
Однако он сказал, что они не часто летают над Беларусью, и было бы "очень незначительной корректировкой" вместо этого летать над Польшей.
Как сообщалось, накануне самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву, белорусский истребитель вынудил совершить посадку в Минске после якобы сообщений о том, что на его борту была взрывчатка, но в итоге ничего не было найдено.
В Минске был арестован оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка.
Европейские лидеры обсудят ответ на этот инцидент сегодня, после того как несколько официальных лиц назвали его "совершенно неприемлемым".
11:15 24/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение