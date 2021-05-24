Белорусам предложили пройти опрос, который должен помочь устранить причины низкого уровня использования вакцин от COVID-19
На сайте республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр гигиены" белорусам предлагают пройти опрос, с помощью которого исследуется приверженность вакцинации против COVID-19 различных социально-демографических групп населения.
Участие в опросе, как утверждается на сайте, "поможет определить оптимальные стратегии для достижения успеха в проведении прививочной компании против COVID-19, понять и устранить причины низкого уровня использования вакцин отдельными группами населения".
11:23 24/05/2021
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