Семья погибшей Анны подала иск к учреждению и запрашивала 50 миллионов рублей компенсации вреда, суд назначил 50 тысяч, передает onliner.by





Суд решил взыскать с Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу (ему принадлежит аквапарк) в пользу отца погибшей девушки компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей, а также расходы в счет оплаты представителя — итого вышло 51 100 рублей. Также «Фристайл» обязали выплатить госпошлину — 87 рублей.





Решение может быть обжаловано или опротестовано в течение 15 дней.





При оглашении решения было отмечено халатное отношение администрации аквапарка к случившемуся и по прошествии времени. Сказано, что должностными лицами не была проведена проверка — фактически всю ответственность перенесли на Следственный комитет, который ведет предварительное расследование по уголовному делу.



