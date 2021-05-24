+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Семья погибшей в аквапарке девушки просила 50 млн. Суд решил: хватит и 50 тысяч

Сегодня суд Первомайского района Минска вынес решение по гражданскому делу о гибели 18-летней Анны Загорской в аквапарке «Фристайл» в ноябре прошлого года.

Семья погибшей Анны подала иск к учреждению и запрашивала 50 миллионов рублей компенсации вреда, суд назначил 50 тысяч, передает onliner.by

Суд решил взыскать с Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу (ему принадлежит аквапарк) в пользу отца погибшей девушки компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей, а также расходы в счет оплаты представителя — итого вышло 51 100 рублей. Также «Фристайл» обязали выплатить госпошлину — 87 рублей.

Решение может быть обжаловано или опротестовано в течение 15 дней.

При оглашении решения было отмечено халатное отношение администрации аквапарка к случившемуся и по прошествии времени. Сказано, что должностными лицами не была проведена проверка — фактически всю ответственность перенесли на Следственный комитет, который ведет предварительное расследование по уголовному делу.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]