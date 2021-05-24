



При этом Андрей Литвинов подчеркнул , что высказывает свое личное мнение





– В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель? – пишет пилот Аэрофлота. – Отвечаю:





- Занимаюсь спасением самолета и пассажиров.





- Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.





- Сообщаю о своем решении диспетчеру.





- Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.





- Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановке, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.





- Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.





- Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.