+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

СМИ: трое ученых Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели еще в ноябре 2019-ого

Журналистам The Wall Street Journal удалось ознакомиться с неопубликованным докладом американской разведки


Как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки, передает ТАСС.

Как пишет издание, его журналистам удалось ознакомиться с неопубликованным докладом разведывательного сообщества США. Газета утверждает, что содержащиеся в документе сведения могут "добавить веса нарастающим призывам к проведению более масштабного расследования" происхождения инфекции. 

Бывший госсекретарь США в администрации экс-президента Дональда Трампа Майкл Помпео настаивал на том, чтобы власти КНР дали пояснения по якобы имевшим место осенью 2019 года - "до первого установленного случая" инфицирования новым коронавирусом - заболеваниям сотрудников Уханьского института вирусологии.

Согласно данным, которые приводит газета, "в ноябре 2019 года три исследователя из Уханьского института вирусологии болели настолько тяжело, что вынуждены были лечиться в стационаре". При этом The Wall Street Journal не утверждает, что ученые болели непосредственно COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание], и признает "сходство некоторых симптомов" этого заболевания и сезонного гриппа.

"Тем не менее информация о том, что члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, может быть крайне важна", - подчеркивает издание. The Wall Street Journal обращает внимание на то, что данные о точном числе переболевших сотрудников института, а также времени их болезни появились непосредственно перед открывающейся в понедельник в Женеве 74-й Всемирной ассамблеей здравоохранения, члены которой обсудят борьбу с пандемией.

Газете удалось заручиться комментарием Министерства иностранных дел КНР, представитель которого заявил изданию, что "США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории". При этом в китайском внешнеполитическом ведомстве задались вопросом о том, "действительно ли США озабочены отслеживанием источника [возникновения вируса] или пытаются отвлечь таким образом внимание".

В начале мая, как сообщала газета The Washington Post, республиканцы Палаты представителей Конгресса США начали собственное расследование причин, которые привели к распространению коронавируса. Члены Конгресса настаивают на необходимости тщательно изучить версию об утечке нового коронавируса якобы из Уханьского института вирусологии. 

В конце марта официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и из подобных учреждений других стран. Она подчеркнула, что правительство Китая готово на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ в рамках исследований происхождения коронавируса.

Доклад ВОЗ

Доклад международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе-феврале с целью выяснения происхождения возбудителя COVID-19 был опубликован в марте, в нем специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса. 

Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу экспертов миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача инфекции от животного к другому животному, а затем к человеку, а наименее вероятным - лабораторное происхождение коронавируса.

Сразу после публикации доклада США, а также Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили "обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведенным в ВОЗ". 

Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена "со значительной задержкой", без доступа к полной информации и образцам. Белый дом, комментируя вышедший доклад, заявил, что отчет не содержит "критически важных" данных и не дает полного понимания проблемы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]