



искусственном происхождении нового коронавируса. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки, передает Как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что может говорить в пользу теории об. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки, передает ТАСС.





Как пишет издание, его журналистам удалось ознакомиться с неопубликованным докладом разведывательного сообщества США. Газета утверждает, что содержащиеся в документе сведения могут "добавить веса нарастающим призывам к проведению более масштабного расследования" происхождения инфекции.





Бывший госсекретарь США в администрации экс-президента Дональда Трампа Майкл Помпео настаивал на том, чтобы власти КНР дали пояснения по якобы имевшим место осенью 2019 года - "до первого установленного случая" инфицирования новым коронавирусом - заболеваниям сотрудников Уханьского института вирусологии.





Согласно данным, которые приводит газета, "в ноябре 2019 года три исследователя из Уханьского института вирусологии болели настолько тяжело, что вынуждены были лечиться в стационаре". При этом The Wall Street Journal не утверждает, что ученые болели непосредственно COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание], и признает "сходство некоторых симптомов" этого заболевания и сезонного гриппа.





"Тем не менее информация о том, что члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, может быть крайне важна", - подчеркивает издание. The Wall Street Journal обращает внимание на то, что данные о точном числе переболевших сотрудников института, а также времени их болезни появились непосредственно перед открывающейся в понедельник в Женеве 74-й Всемирной ассамблеей здравоохранения, члены которой обсудят борьбу с пандемией.





Газете удалось заручиться комментарием Министерства иностранных дел КНР, представитель которого заявил изданию, что "США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории". При этом в китайском внешнеполитическом ведомстве задались вопросом о том, "действительно ли США озабочены отслеживанием источника [возникновения вируса] или пытаются отвлечь таким образом внимание".





В начале мая, как сообщала газета The Washington Post, республиканцы Палаты представителей Конгресса США начали собственное расследование причин, которые привели к распространению коронавируса. Члены Конгресса настаивают на необходимости тщательно изучить версию об утечке нового коронавируса якобы из Уханьского института вирусологии.





В конце марта официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и из подобных учреждений других стран. Она подчеркнула, что правительство Китая готово на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ в рамках исследований происхождения коронавируса.





Доклад ВОЗ

Доклад международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе-феврале с целью выяснения происхождения возбудителя COVID-19 был опубликован в марте, в нем специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.





Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу экспертов миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача инфекции от животного к другому животному, а затем к человеку, а наименее вероятным - лабораторное происхождение коронавируса.





Сразу после публикации доклада США, а также Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили "обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведенным в ВОЗ".





Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена "со значительной задержкой", без доступа к полной информации и образцам. Белый дом, комментируя вышедший доклад, заявил, что отчет не содержит "критически важных" данных и не дает полного понимания проблемы.