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Ryanair была в сговоре? Странное заявление авиакомпании

Авиакомпания Ryanair сделала первое официальное заявление о вынужденном приземлении в Минске ее самолета рейса Афины-Вильнюс по указанию белорусских властей для ареста представителя белорусской оппозиции.

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления содержит ложные сведения и не упоминает о ключевых обстоятельствах этого инцидента.

Заметим, что пресс-служба авиакомпании сделала это заявление через 40 минут после приземления в Вильнюсе пассажирского самолета рейса FR4978, то есть на этапе, когда белорусская власть не контролировала ни сам самолет, ни его экипаж и пассажиров.

Ryanair повторила информацию власти Беларуси о том, что диспетчер "сообщил экипажу о потенциальной угрозе безопасности на борту и дал указание свернуть к ближайшему аэропорту, Минску".

Надо заметить, впрочем, что вторая часть этого утверждения является ложью: в момент, когда самолет начал менять курс по указанию диспетчеров, расстояние от него до Минска было в 2-3 раза больше, чем в аэропорт назначения, расположенный на юге Вильнюса.

Сейчас в заявлении компании отсутствуют комментарии по информации о поднятии истребителя, которую признали белорусские власти, а также о том, что самолет не снижался во время пролета над Беларусью, как это бывает обычно, хотя эти детали приобрели значительную огласку.

Но больше всего обращает на себя внимание то, что авиакомпания в своем заявлении "не заметила", что в Минске с рейса сняли представителя белорусской оппозиции, активиста и блогера Романа Протасевича, ради ареста которого правящий в Беларуси режим и осуществил перехват самолета, и его девушку. 

Также, как известно, в Минске остались и не стали продолжать путешествие 4 гражданина России, исчезновение которых перевозчик также "не заметил".

"Все пассажиры были выгружены из самолета для его безопасности и проверки местными властями. Ничего неприемлемого не было найдено, и власти разрешили вылет самолета вместе с пассажирами и экипажем после примерно 7 часов, проведенных на земле", - говорится в заявлении. 

Немало комментариев под твитом авиакомпании по этому поводу упрекают ее за отсутствие упоминаний о задержании ее пассажиров.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске Ryanair, которым летел из Афин в Вильнюс журналист Роман Протасевич.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях и планирует обсудить этот во ос на уровне руководителей блока.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Комиссия сследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair создана в Беларуси, заявили в департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций.

В ведомстве отметили, что обстоятельства расследования инцидента будут обнародованы в ближайшее время.

Минск настаивает, что пилот сам принял решение садиться именно в Минске, а не в Вильнюсе. По государственным телеканалам даже были показаны фрагменты его переговоров с диспетчером. Но сами понимаете, что такое белорусское госТВ...
"Белорусский партизан"
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