Мама подростка рассказала, что он ушёл на занятия в УПК утром 17 мая, но домой не вернулся. Как она предполагает, он мог обидеться на домашних и таким образом выражать свой протест.





«Когда мы уже вечером дома начали разбираться, из-за чего он мог так поступить, то подумали, что он обиделся на то, что новый телефон подарили не ему, а сестре. А у него старый, он давно просил… Мол, ах так, я тут работаю, дрова складываю, а телефон подарили ей… И на следующий день он ушёл из дому и не вернулся — просто собрался и ушёл», — рассказала она журналистам.





Родные пытались найти парня сами, а спустя три дня написали заявление в милицию.





В итоге днём 23 мая молодого человека нашли в Бобруйске.