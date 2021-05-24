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Турин претендует на проведение "Евровидения"

Итальянская рок-группа Maneskin выиграла "Евровидение 2021" в Роттердаме, сейчас организаторы конкурса рассматривают наиболее приемлемое место проведения следующего шоу.



Мэрия итальянского Турина предложила провести песенный конкурс "Евровидение-2022" в этом городе, пишет  Sputnik.

Сейчас представители музыкального форума и власти Италии рассматривают наиболее приемлемое место проведения данного мероприятия.

"В ожидании объявления мы с сегодняшнего дня начинаем работу над кандидатурой Турина", - написала в соцсетях мэр североитальянского города Кьяра Аппендино.

Как пишет итальянская пресса, руководство государственного телевидения Rai в преддверии финала конкурса заявил, что в Турине уже хотели провести "Евровидение", эта идея обсуждалась в 2017 году, когда явным фаворитом музыкального соревнования считался итальянский певец Франческо Габбана.

"Мы тогда провели пару встреч, лучшим вариантом был Турин", - сказал тогда директор телерадиокомпании.

Победа Maneskin на "Евровидении"


Представитель Италии рок-группа Maneskin 22 мая выиграла "Евровидение 2021" в Роттердаме. Рокеры получили максимальную сумму баллов от жюри и зрителей - 524.

Maneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. 24 ноября 2017 года выпустили дебютный сингл "Chosen". В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе "Евровидение".

С победой Maneskin поздравил официальный Twitter-аккаунт правительственного дворца Киджи и МИД Италии. К поздравлениям присоединился последний итальянский победитель "Евровидения" Тото Кутуньо.

"Я наконец могу передать эстафету Maneskin, которые спустя 31 год вновь победили с триколором итальянской песни на престижном конкурсе "Евровидение". Молодцы, ребята", - написал он в своем Facebook.

В этом году "Евровидение" проходило при ограниченной вместимости 3500 человек. Обширные протоколы COVID-19 для защиты аудитории включали предъявление действительного отрицательного теста и прибытие на место проведения в течение определенного временного интервала.

Несмотря на строгие меры по COVID-19 для участников, некоторые из исполнителей, в том числе участник исландской группы и победитель 2019 года Дункан Лоуренс, дали положительный результат на вирус и должны были представить заранее записанное выступление.
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