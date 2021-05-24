Как стало известно «Русской службе Би-би-си» , вместе с Романом Протасевичем была задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега.





Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза».





«Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега», — заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.



