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Вместе с Романом Протасевичем в Минске задержали его девушку — это россиянка Софья Сапега

Власти Беларуси задержали как минимум еще одного пассажира самолета авиакомпании Ryanair, экстренно посаженного в Минске днем 23 мая.

Вместе с Романом Протасевичем в Минске задержали его девушку — это россиянка Софья Сапега
Как стало известно «Русской службе Би-би-си», вместе с Романом Протасевичем была задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега.

Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза». 

«Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега», — заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

Задержание дочери изданию "Наша нива" также подтвердил отец Софии.
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