На встрече Клубного дома в Бресте





С 25 марта 2021 года, согласно новому постановлению Совета министров, 93 общественные организации были исключены из перечня льготников по аренде помещений. Льгота предусматривала, что стоимость аренды снижается в 10 раз. Чтобы ее добиться, нужно было выполнить ряд условий: льгота предоставлялась тем организациям, которые признавались важными и арендовали помещения у государственных организаций. С апреля для многих из них плата выросла в 10 раз. Среди таких организаций — объединения многодетных семей, спортивные объединения, религиозные и профессиональные общества, а также общественные организации, которые помогают людям с инвалидностью, ВИЧ, неизлечимыми болезнями, детям, пожилым людям и другим уязвимым группам.





Попала в это число и Белорусская ассоциация социальных работников, которая создала сеть Клубных домов в Беларуси. О повышении платы их никто не предупредил, как и другие организации. Но благодаря случаю Клубный дом в Бресте узнал об этом немного раньше, чем пришел счет с огромными цифрами.





Мы связались с его руководителем Юлией Мурашовой и спросили, как они справляются с этой ситуацией, смогут ли сохранить помещение, и как можно помочь.





Клубный Дом – это международная модель социально-реабилитационной службы: сообщество людей, имеющих опыт психического заболевания, объединенных с целью восстановления после болезни через организацию упорядоченного рабочего дня, уважение прав и достоинства каждого человека, соблюдение принципов равенства и взаимной ответственности.



«Вы в курсе, что вас вычеркнули из реестра?»





Если раньше Клубный дом, расположенный на Комсомольской, платил за аренду помещения около 25 рублей, то сейчас цена будет около 130. И это только половина.





Клубному дому подошел срок продлевать договор аренды. Направили заявление в ЖРЭО. По-видимому, когда сотрудники готовили документы, чтобы перезаключить договор, они заглянули в реестр организаций с понижающим коэффициентом по аренде и не обнаружили КД. Из ЖРЭО позвонили Юлии: «Вы в курсе, что вас вычеркнули из этого реестра?»





«Я говорю: «Это какая-то ошибка, не может быть». Потому что мы находимся в этом списке давным-давно, и вся наша Белорусская ассоциация социальных работников на хорошем счету».









Клубный дом. Юлия вторая слева. Фото: Мария МАЛЯВКО





В ЖРЭО сказали, что никому из начальства не дозвонились. Юлия позвонила в минский Клубный дом: спросила, в курсе ли они и почему не поделились информацией. Там были в шоке — ни о чем заранее не знали.





«Я была уверена, что сейчас позвоню в Минск исполнительному директору, и она скажет: «Да, мы занимаемся этим вопросом». Хорошо, что наша ситуация с продлением договора аренды сыграла нам на руку — мы узнали чуть раньше, начали бить тревогу», — рассказала Юлия.





«Знаем, что люди нас всегда поддерживали»





На уровне города Клубный дом поддержали. Рассмотрели просьбу и договорились о плате в половину полной суммы. Это облегчило ситуацию, но все равно разница ощутимая. Раньше 65 рублей ежемесячно хватало, чтобы покрыть аренду, техобслуживание, капремонт. Ассоциация помогала покрыть расходы на коммунальные услуги. Сейчас, когда по всей сети Клубных домов резко поднялся ценник, стало намного тяжелее.





Первый платеж по новой стоимости нужно сделать до 25 мая.





Журнал «Имена» опубликовал статью о проблеме, и примерно за день удалось собрать около трех тысяч рублей для сети Клубных домов.





Мы не паникуем. Знаем, что люди нас всегда поддерживали. Нет ощущения, что мы остались наедине со своей проблемой и не знаем, как дальше быть.





«Если бы нам выставили полную стоимость, пришлось бы съезжать и искать другое помещение. Не знаю, что делали бы. Сейчас вопрос тоже стоит, но не так остро. У нас достаточно старое помещение, мы своими силами делали некоторые элементы внешнего ремонта. Когда аренда невысокая, еще есть смысл делать это самим. А если нет, то проще найти помещение более безопасное, более обустроенное, с доступной средой».





Члены Клубного дома сделали ремонт и внутри помещения — занялись этим в прошлом году, на фоне драматических событий, поделилась Юлия. Переплавляли в действие стресс, вместо того чтобы его заедать.





«Будем помогать семьям людей с психическими заболеваниями»





С июня «Имена» запускают новый проект. Его цель — поддержка родственников и близких людей с психическими заболеваниями. В Беларуси пока отсутствует система такой поддержки семей. Нет групп взаимопомощи, психообразовательных курсов, реабилитационных программ. Между тем, когда начинает болеть один человек, то, как правило, в проблему погружается вся семья. Наступает эмоциональное выгорание, возникают финансовые и юридические проблемы. Многие люди получают инвалидность. Появляется ряд ограничений. Хорошее лечение, как правило, затратно. Если есть возрастные изменения, как, например, при деменции, то нужно курирование соцработника, помощь медработника.





«У нас главенствующая модель — медицинская, поэтому единственная помощь, на которую может рассчитывать родственник — это медобслуживание болеющего человека. Но это помощь не для родственника. Это может быть передышка, пока близкий человек находится в медучреждении, но это не навсегда. Поэтому кто-то направляет своих близких в дома-интернаты. А мы, наоборот, стараемся, чтобы люди могли полноценно жить.





Очень важно поддерживать конкретно семью, потому что от семьи многое зависит.





Стержень поддержки — это человек, который в кризисном состоянии своего близкого должен принимать решения, доставать антикризисный план, составленный совместно со специалистами либо группой поддержки и действовать по нему».





Проект будет реализовываться на базе Клубных домов в Минске, Бресте и Лиде. Будет оказываться психологическая и юридическая помощь, будет проходить обучение родственников и тех, кто ухаживает за людьми с психическими заболеваниями. Планируется, что в этом примет участие не менее 300 человек. Офлайн и онлайн занятия будут проводить эксперты в области психического здоровья, психологи, специалисты по социальной работе, врачи-психиатры. В городах будут сформированы группы взаимопомощи.





Клубный дом в Бресте надеется на партнерство со стороны психоневрологического диспансера.





«Нам нужно только помещение, чтобы обучить людей помогать друг другу, чтобы они могли преодолевать одиночество, социальную изоляцию, решали совместно схожие вопросы. И, так как родственник теряется в этой болезни, чтобы он мог ощутить себя, свои вопросы, желания».





По итогам будут сформулированы рекомендации для родственников. Есть план создать ресурсный онлайн-центр, где будут публиковаться полезные материалы.





Сейчас команда Клубного дома разрабатывает информационные материалы, которые будут распространяться в психоневрологическом диспансере, договаривается с экспертами, которые будут проводить занятия.





«Мы уже на низком старте. Готовы запускать информационную кампанию в городе».









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