Это рейс Рига — Одесса и Рига — Тбилиси.





В мире вызвала большой резонанс принудительная посадка пассажирского самолета Ryanair в минском аэропорту под конвоем военного истребителя и задержание журналиста Романа Протасевича. Главы многих стран высказались за то, чтобы закрыть воздушное пространство Беларуси для международных авиарейсов.









Министр сообщений Латвии позже подтвердил, что компания AirBaltic решила не летать над Беларусью.





Минск настаивает, что пилот Ryanair вчера сам принял решение приземлять в белорусской столице.





От публичных комментариев после прилета в Вильнюс с более чем восьмичасовой задержкой экипаж вчера отказался.

Генпрокуратура Литвы начала расследование по факту захвата самолета. Следственный комитет Беларуси начал расследование по факту ложного сообщения об опасности.