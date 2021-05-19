Что это за сертификаты и кому их выдают?





Сертификаты выдаются тем, кто прошел вакцинацию именно в этой поликлинике и собирается выезжать за границу, пишет s13.ru.





При обращении при себе нужно иметь паспорт, справку о проведенной вакцинации и чек об оплате. Стоимость сертификата – 4,25 руб.





Какие страны уже признали вакцину «Спутник V»?





Как передают «Известия», российская вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами 56 стран – среди них есть и парочкa европейских.





Среди тех, кто признает российскую вакцину, следующие страны:





- Аргентина, Алжир, Армения, Ангола, Азербайджан;

- Беларусь, Боливия, Бахрейн;

- Венесуэла, Венгрия, Вьетнам;

- Гренадины, Габон, Гана, Гайана, Гондурас, Гватемала;

- Джибути;

- Египет;

- Иран, Ирак, Иордания;

- Казахстан, Кыргызстан, Кения, Камерун;

- Ливан, Лаос;

- Мексика, Мьянма, Монголия, Молдова, Марокко;

- Никарагуа, Намибия;

- ОАЭ;

- Палестина, Парагвай, Пакистан;

- Россия, Республика Гвинея, Республика Конго, Республика Сербская, Республика Маврикий (Южная Африка);

- Сербия, Сент-Винсент, Сан-Марино, Сирия, Словакия, Северная Македония, - Сейшелы;

- Туркменистан, Тунис;

- Узбекистан;

- Филиппины;

- Черногория;

- Шри-Ланка.





Подойдет ли сертификат для поездки в страны Европы?

Со ссылкой на свои источники агентство AFP сообщило, что ЕС согласился открыть границы для полностью вакцинированных. Также отмечалось, что рекомендации одобрены на уровне послов всеми 27 членами Cоюза, а в действие они должны вступить с 21 мая.





Привитые российскими вакцинами, в том числе «Спутником V», под снятие ограничений не подпадают. Однако пускать, вероятно, будут не всех: под смягчение антипандемического режима попадут только те, кто прошел полный курс вакцинации одной из вакцин, одобренной европейским регулятором EMA или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает The New York Times. Это значит, что в первоначальном списке будет пять препаратов: американские Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведская AstraZeneca и китайская Sinopharm.





Кроме того, въезд планируют разрешить гражданам стран так называемого эпидемиологически благоприятного «белого списка». У отдельных стран в случае необходимости будет право ужесточать режим въезда – например, они смогут оставить требование на наличие отрицательного ПЦР-теста.





Также будет предусмотрен механизм экстренного закрытия границ – например, в случае выявления нового штамма коронавируса.





А что делать, если уже привился «Спутником»?





Пока в ЕС не пришли к решению, когда и каких туристов пускать на свою территорию, в ряде стран уже определились и заявили о готовности принимать тех, кто прошел полный курс прививок от коронавируса, без карантина и необходимости сдавать ПЦР-тесты.





По информации SkyScanner, Кипр первым из европейских стран заявил о том, что планирует отменить карантинные требования для туристов с подтвержденной вакцинацией против COVID-19. C 10 мая 2021 года страна готова принимать путешественников, в том числе привитых российской вакциной «Спутник V», без ПЦР-тестов.





С сертификатом о вакцинации «Спутником V» можно приехать и в Болгарию – ПЦР-тест там тоже не требуют.





С апреля разрешено лететь на Мальдивы – через две недели после второй дозы вакцины от COVID-19. С сертификатом о прививке и без ПЦР-тестов можно отправиться на отдых в Грузию: вакцины подходят любые. Сертификат об иммунизации препаратом «Спутник V» принимают и в Хорватии.





О своих планах о приеме вакцинированных туристов без требования о сдаче дополнительных тестов и прохождения карантина сообщили Греция, Израиль, Португалия, Сейшелы, Эстония, Испания и Таиланд. Но, пока не достигнуты межправительственные соглашения о признании вакцин и о стандартах сертификатов вакцинации, эти планы остаются гипотетическими.





А что говорит белорусский Минздрав?





С вопросом «В какие страны можно лететь с полученным сертификатом о вакцинации?» CityDog.by позвонил на горячую линию Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Но четкого ответа получить не удалось.





В Минздраве сказали, что точной информации у них нет, потому что «еще все в процессе, будут проходить испытания – и в конце мая, возможно, что-то будет известно». Также по телефону сказали, что насчет сертификатов лучше уточнять в пункте назначения: мол, в какую страну собираетесь, там и спрашивайте, подходит ли им такой сертификат.