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Виновные за ЧП с водой в Бешенковичах остались на своих должностях

За массовое отравление людей в Бешенковичах из-за плохой воды к дисциплинарной ответственности привлекли двух чиновников из райисполкома и два должностных лица «Лепельводоканал», но райцентре по-прежнему боятся пить воду из-под крана.


В Бешенковичах провели собрание с жителями улиц Молодежная и Урицкого, написавших коллективную жалобу по поводу плохой воды. На встречу пришла даже председатель райисполкома Галина Унукович, пишет газета «Зара».


Встреча с чиновниками в Бешенковичах. Фото www.gztzara.by

По словам госпожи Унукович, предугадать ЧП реально сложно, а тогда в единую диспетчерскую службу 115 поступило только 5 обращений о помутнении воды, но никто из звонивших не говорил о плохом запахе, не было обращений на этот счёт и в райисполком. Воду отключили сразу после того, как стали известны результаты анализа.

При этом, однако, прокуратура утверждает, что 7 часов 30 минут 29 марта от потребителей воды, подключенных к станции обезжелезивания в г. п. Бешенковичи по улице Молодежной, стали поступать жалобы на неприятный запах подаваемой воды и ухудшение самочувствия. При наличии стойкого затхлого запаха 29 и 30 марта потребителям продолжали подавать воду, после чего прекратили водоснабжение с аварийного водозабора.

Встреча с чиновниками в Бешенковичах. Фото www.gztzara.by

По результатам расследования этого чрезвычайного происшествия в Бешенковичах к дисциплинарной ответственности привлекли четырех человек: первого заместителя председателя райисполкома и начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сергея Окуневича, заместителя председателя райисполкома по строительству Виктора Гришана, начальника цеха водоотведения филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» Александра Филиповича и начальника Бешенковичского участка этого филиала Александра Дорожкина.

Впрочем, по сведениям «ННВ», не смотря на произошедшее, и оба чиновника Бешенковичского райисполкома, и должностные лица «Лепельводоканала» остались на прежних должностях.

Напомним, что от отравления пострадали 104 человека: 29 из них пришлось госпитализировать, а 75 наблюдались амбулаторно. Это только те, кто обратился в больницу с симптомами острой вирусной кишечной инфекции. Из госпитализированных 23 человека — дети. Жители пострадавших улиц до сих пор опасаются пить воду из-под крана и ходят набирать ее в родник.
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