Нашествие миллиардов цикад охватило США

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Появление цикад уже заметили в штатах Вирджиния, Мэриленд и Джорджия. Ожидается, что по мере повышения температуры почвы нашествие насекомых охватит остальные штаты, где гнездится этот выводок. Плотность цикад может достигать 370 миллионов особей на квадратный километр.





Это такие уникальные впечатления, потому что на месяц или около того цикады захватывают все вокруг. Конечно, рядом могут быть триллионы муравьев, но на них большую часть времени не обращаешь внимания. А цикады — это большие, громкие, активные насекомые, которые чудно выглядят и очень харизматичны. Их невозможно игнорировать





Джон Кули этономолог





Периодические цикады, которые водятся в Северной Америке, поднимаются на поверхность раз в 17 или 13 лет. В течение месяца насекомые находят пару, размножаются, откладывают яйца и погибают. Затем на свет появляются личинки, которые немедленно закапываются под землю и ожидают следующего нашествия.



