Тихановская призвала исключить Беларусь из ICAO из-за задержания журналиста
Как пишет РИА Новости, Светлана Тихановская назвала ситуацию с севшим в Минске самолетом Ryanair "операцией спецслужб" и потребовала исключить Беларусь из Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Сегодня, 23 мая, в минском аэропорту был задержан белорусский 26-летний блогер Роман Протасевич. Он являлся главредом признанного экстремистским Telegram-канала, который нельзя называть в Беларуси. Позже был внесен в список причастных к терроризму и объявлен в розыск. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, в небе над Беларусью сопровождал МиГ-29, информацию о минировании борта пилоты получили от диспетчеров минского аэропорта.
Фото ОНТ
БП
22:46 23/05/2021
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