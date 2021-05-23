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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Тихановская призвала исключить Беларусь из ICAO из-за задержания журналиста

Как пишет РИА Новости, Светлана Тихановская назвала ситуацию с севшим в Минске самолетом Ryanair "операцией спецслужб" и потребовала исключить Беларусь из Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Сегодня, 23 мая, в минском аэропорту был задержан белорусский 26-летний блогер Роман Протасевич.  Он являлся главредом признанного экстремистским Telegram-канала, который нельзя называть в Беларуси. Позже был внесен в список причастных к терроризму и объявлен в розыск. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, в небе над Беларусью сопровождал МиГ-29, информацию о минировании борта пилоты получили от диспетчеров минского аэропорта. 

Фото ОНТ
БП
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