



«Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через два часа власти разрешили самолету вылететь [в Вильнюс] вместе с пассажирами и экипажем», — говорится в заявлении компании.







