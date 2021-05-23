Ryanair: Об угрозе в самолете Афины—Вильнюс сообщили диспетчеры из Беларуси
Как выяснилось, экипажу самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
Об этом «Новой газете» заявили в авиакомпании.
«Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через два часа власти разрешили самолету вылететь [в Вильнюс] вместе с пассажирами и экипажем», — говорится в заявлении компании.
21:48 23/05/2021
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